РИАМО - 7 сен. В Егорьевске 12 сентября откроется IV фестиваль-праздник детской анимации «Пластилиновая ворона» имени Эдуарда Успенского. Поучаствовать в нем планируют более 70 творческих коллективов Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства культуры региона.

Коллективы представят 20 городов Московской области.

В этом году фестиваль, подготовленный в рамках предоставления Минкультом региона субсидий НКО, посвятят Дню города Егорьевска и 800-летию со дня рождения Александра Невского.

Программу мероприятия разделят на номинации. В их числе: «Святая Русь», «За чистый мир», «Лучший герой», «Лучший сценарий», «Была война» и «За безопасные дороги».

Кроме того, участники могут получить приз от жюри фестиваля и от зрителей. Участники будут состязаться в 3 возрастных категориях: 3-7 лет, 7-17 лет и старше 14 лет.

Их работы будут оценивать председатель Союза журналистов Подмосковья Наталья Чернышова, генеральный директор Национальной ассоциации телерадиовещателей Александр Широких, композитор, заслуженный деятель искусств России Григорий Гладков, вдова писателя Елена Успенская и представители администрации Егорьевска.

Помимо конкурса участников программы ждут увлекательные мастер-классы, где их научат создавать мультфильмы на самые разные темы, а также занятия по гончарному делу и Гуслицкой росписи.

На Соборной площади посетителей ждут развлечения, выступления театра теней Егорьевского историко-художественного музея и военно-исторического клуба «Александр Невский» из Воскресенска. Желающие смогут сделать аквагрим, пофотографироваться в красиво оформленных зонах для детей и взрослых и поучаствовать в других активностях.

Кроме того, гостям покажут мультфильмы, сделанные конкурсантами этого года.

Начнется праздник в 16:00.