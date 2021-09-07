РИАМО - 7 сен. Почти 200 человек посетили маршрут «Государева дорога», который проходит в том числе по территории Подмосковья, со старта проекта в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

В конце 2020-го «Государевой дороге» был присвоен статус межрегионального брендового маршрута. В рамках проекта путешественники за несколько дней совершают поездку из Москвы в Санкт-Петербург. Маршрут проходит через Московскую, Тверскую, Ленинградскую и Новгородскую области.

В Подмосковье тур включает посещение путевого дворца в Солнечногорске, усадьбу Шахматово, связанную с именами Александра Блока и Дмитрия Менделеева, усадьбу Середниково, где Михаил Лермонтов писал свои ранние произведения, а также музей Петра Чайковского в Клину и усадьбу Демьяново, которая была творческим центром для деятелей золотого века русской культуры.

Именно на коллективном стенде маршрута «Государева дорога» представлена Московская область в этом году в рамках 27-й Международного форума-выставки «Отдых», который проходит с 7 по 9 сентября в «Экспоцентре» в Москве.

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