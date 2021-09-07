РИАМО - 7 сен. Подошли к концу работы по благоустройству участка Черноморского бульвара в столичном районе Зюзино. Его украсил светодинамический фонтанный комплекс в виде парусной лодки, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Комплекс является комбинацией 2 видов фонтанов – классического и «сухого». Его оснастили художественной подсветкой, подчеркивающей облик парусника в вечернее время.

Благоустройство затронуло часть бульвара между Азовской улицей и Симферопольским бульваром. Там сделали детскую и спортивную площадки, зону для тихого отдыха. Рабочие обновили дорожки и тропинки, высадили новые кустарники, привели в порядок газоны и сделали цветники.

Также вдоль бульвара появилось новое освещение.