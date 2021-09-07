РИАМО - 7 сен. Кинорежиссер, народный артист России Виктор Мережко рассказал, что художник-постановщик Борис Краснов был новатором в своем искусстве, неутомляемым и ярким, но при этом одиноким человеком. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Краснов умер в ночь на вторник в Москве в возрасте 60 лет. Сначала он переболел коронавирусом, а затем перенес инсульт. В августе Краснова перевели в хоспис.

«Талантливый, разнообразный, очень работящий и работоспособный, яркий, неутомляемый. И достаточно, по сути, человек одинокий. Он был предан работе — это было его и счастье, и драма. Потому что близких у него особо не было, с женщинами были сложные отношения, насколько я знаю. Одиночество его и сгубило, мне кажется. Абсолютно был предан работе, трудоголик», — сказал Мережко.

По его словам, Краснов был уникальной личностью для нашего времени и новатором в своем искусстве.

Борис Краснов — обладатель многочисленных российских премий, художник и дизайнер. За время своей творческой деятельности поставил более 3,5 тыс. проектов. Также известен как сценограф Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова, Иосифа Кобзона, Валерия Леонтьева, Ларисы Долиной.