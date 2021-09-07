РИАМО - 7 сен. По решениям районных судов 1673 человека, вернувшиеся из-за рубежа и не предоставившие результаты ПЦР-теста, получили штрафы на общую сумму 21,245 млн рублей. Часть дел остается на рассмотрении, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Москве.

Всего в суд было направлено 3954 протокола об административном правонарушении.

С 1 августа 2020 года управление Роспотребнадзора по Москве уведомило о явке для составления протокола 8320 человек, не прошедших обязательные после возвращения в Россию процедуры. По ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) оформлено 4973 протокола.

По этой статье нарушителям грозит штраф до 40 тыс. рублей, а в случае, если их действия (бездействие) приведут к причинению вреда другим людям, наказание составит от 150 до 300 тыс. рублей.

В настоящее время около 2% граждан, отдыхавших за границей, игнорируют требование закона. При этом они не только не проходят тестирование, но и не соблюдают изоляцию.

ПЦР-тест можно сдать в аэропортах, бесплатно по записи в поликлинике и в коммерческих лабораториях. Результаты обязательно необходимо внести на Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).

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