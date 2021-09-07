РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 сен. 90-тысячный подъезд в Подмосковье отремонтировали в Люберцах по губернаторской программе «Мой подъезд». Об этом сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Программа «Мой подъезд», в рамках которой ремонтируют подъезды в жилых домах Подмосковья на условиях софинансирования, стартовала в 2016 году.

«В городском округе Люберцы в рамках программы губернатора «Мой подъезд» с 2017 по 2020 годы отремонтировано 3 537 подъездов. Еще 230 в этом году. Подъезд во втором корпусе в доме №19 на Комсомольском проспекте стал 90-тысячным, отремонтированным с начала реализации в Московской области программы губернатора «Мой подъезд», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что жители на общем собрании решили, что необходимо отремонтировать или заменить в подъезде, а управляющая компания подала заявку на участие в программе.

«Рядом с входной группой юбилейного подъезда установили памятную табличку, а жителям вручили сертификат на экскурсионную поездку в Коломну», - уточнил Ружицкий.