РИАМО - 7 сен. Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что художник-сценограф Борис Краснов был уникальным профессионалом и он использовал в своем деле самые смелые решения. Пригожин также отметил, что долгое время дружил с Красновым. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Краснов скончался минувшей ночью в возрасте 60 лет. Он известен как оформитель концертов «Рождественские встречи» Аллы Пугачевой.

«Я не знаю, кому не доводилось его знать, кто с ним не дружил. Широкий парень в смысле отношений со всеми. Он парень был импульсивный, эмоциональный. Я его лет 300 знал. В свое время мы приезжали к нему в больницу. Лет 10 назад у него был обширный инсульт. Он очень долго мучился, в этом вся трагедия. Так тоже нельзя», — сказал Пригожин.

Он рассказал, что Краснов работал со всеми звездами, у него было большое количество проектов. Краснов использовал невероятные архитектурные решения, он создавал огромные декорации как в голливудском кино.

Пригожин добавил, что Краснов был легендарной личностью. Продюсер и сценограф сотрудничали по многим проектам.

«Мы с ним работали, общались, дружили, выпивали, ходили в гости. Сейчас эпизод длиною в 30 лет закончился. Он остался в памяти веселым человеком. Я выражаю глубочайшие соболезнования семье, родным и близким», — рассказал Пригожин.

Недавно Краснов переболел коронавирусом, позднее у него был инсульт. Его перевели в частный хоспис, где он впоследствии умер.