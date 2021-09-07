РИАМО - 7 сен. Жители Подмосковья третий месяц активно возвращают процент от оплаты коммунальных счетов. Уже порядка 70 тыс. пользователей личного кабинета МосОблЕИРЦ - держателей карт «Мир» получили кешбэк в размере 6,1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Чтобы получить кешбэк, коммунальный счет нужно оплатить через личный кабинет МосОблЕИРЦ с помощью карты «Мир», зарегистрированной в программе лояльности для держателей карт «Мир».

Министр регионального ЖКХ Антон Велиховский отметил, что жители активно пользуются акцией.

«С начала июля более 70 тыс. держателей карты «Мир» вернули себе часть средств от оплаты коммунальных услуг», – сказал министр.

Акция востребована жителями Московской области, ведь если суммировать платежи с июля по декабрь включительно, то по одному лицевому счету можно получить порядка 1 тыс. рублей в качестве возврата.

Зарегистрировать карту «Мир» в программе лояльности можно за считанные минуты: в личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ или в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн». Для пользователей устройств на платформе iOS и Android регистрация карты доступна в последнем обновлении приложения «МосОблЕИРЦ Онлайн».

Также зарегистрировать карту в программе лояльности можно, нажав кнопку «Активировать» на странице акции и заполнив необходимые поля.

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