РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 сен. Жители городского округа Люберцы, перенесшие коронавирус, смогут пройти углубленную диспансеризацию, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Covid-19 может вызывать в организме различные осложнения. Выявить болезни на ранней стадии позволяет углубленная диспансеризация. На проведение дополнительных исследований горожане старше 18 лет могут записаться через портал «Госуслуги» и в поликлинике. С момента выздоровления должно пройти 2 месяца.

В ходе первого этапа обследования пациентам предстоит сдать общий и биохимический анализы крови, сделать рентген грудной клетки, провести измерение объемов вдыхаемого и выдыхаемого воздуха, тесты на насыщение крови кислородом.

При необходимости перенесшие Covid-19 направляются на второй этап обследования. Им назначают такие процедуры, как ЭХО-КГ, КТ легких, дуплексное сканирование вен ног.

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