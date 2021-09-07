РИАМО - 7 сен. На улице Акри в Ступине снесли 3 аварийных многоквартирных дома №№26, 30, 42. Снос прошел в рамках ликвидации недостроев, самостроев и аварийных объектов, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Жилые дома были построены в послевоенные годы. Двухэтажные кирпичные типовые здания были признаны аварийными, подлежащими сносу и включены в перечень объектов для ликвидации», - сказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Он уточнил, что ранее жильцов этих домов расселили в рамках профильной программы. Площадь снесенных летом домов составила около 1,8 тыс. «квадратов».

В течение почти 4 лет в Ступине выявили 172 недостроя, 38 из которых возводились незаконно. На сегодняшний день 49% - это 85 объектов - снесли или привели в соответствие. Работы по данному направлению продолжаются.