РИАМО - 7 сен. Московское областное управление ФАС выявило нарушение порядка проведения аукциона на поставку светодиодного кабинетного экрана для Дворца культуры в Ступине, сообщает пресс-служба УФАС Подмосковья.

Ведомство рассмотрело жалобу ООО «Инвис» на действия комиссии по осуществлению закупок муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец Культуры» городского округа Ступино, муниципального казенного учреждения «Ступинский центр закупок» при проведении электронного аукциона на поставку светодиодного кабинетного экрана.

Согласно доводу жалобы, организатор торгов неправомерно установил требования в аукционной документации. По итогам управление пришло к выводу о неправомерности действий учреждений и признало жалобу фирмы обоснованной.

Областное УФАС выдало учреждениям обязательное для исполнения предписание.