РИАМО - 7 сен. Рынки основных и вспомогательных строительных материалов ждут дополнительные проверки. Их организует ФАС России из-за сообщений о росте стоимости товаров, сообщает пресс-служба антимонопольной службы.

Инспекция оценит ситуацию с металлопродукцией, древесными, нерудными и лакокрасочными материалами, цементом, кирпичом, газобетоном, минеральной ватой, листовым стеклом, кровельными материалами, битумом и первичными полимерами.

Расширению списка производителей и поставщиков стройматериалов, работающих в России, способствовало большое число заявлений, связанных с увеличением цен.

По информации ведомства, полученной в ходе мониторинга, у производителей есть возможность снизить цены на определенных рынках. Сохранение выросшей стоимости приводит к дестабилизации ситуации на смежных рынках и среди потребителей.

Если в результате проверок будут выявлены нарушения, ФАС России примет меры.