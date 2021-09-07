РИАМО - 7 сен. Реутовчанка Анна Лосникова стала обладательницей приза зрительских симпатий в номинации «художник по гриму» Национального открытого чемпионата творческих компетенций «ArtMasters», сообщает пресс-служба главы городского округа Реутов Станислава Каторова.

«На отборочный этап конкурса было подано более 17 тыс. заявок от талантливой молодежи в возрасте от 18 до 35 лет. Во второй, квалификационный этап, смогли выйти только 5 877 участников. До финала в Москве дошел 191 человек. Реутовчанка Анна Лосникова, представив образцы гримерского искусства, сумела завоевать приз зрительских симпатий в одной из 19 номинаций чемпионата», - говорится в сообщении.

Масштабный проект в сфере креативных индустрий, предоставляющий путевку в жизнь начинающим специалистам бэкстейджа, проходит при поддержке министерства науки и высшего образования, министерства просвещения РФ, министерства культуры РФ, Фонда президентских грантов и Правительства Москвы.

Победителей в номинациях со сцены Большого театра объявили композитор и продюсер Игорь Крутой, композитор и продюсер Игорь Матвиенко, кинорежиссер, сценарист и продюсер Сергей Сельянов, кинорежиссер Федор Бондарчук, кинорежиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова, Владимир Машков, телеведущий Владимир Познер, актриса театра и кино Дарья Мороз, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и другие.