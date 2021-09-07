РИАМО - 7 сен. Сведения в отношении ООО «Монтажсервисплюс» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков по факту нарушения условий контракта, заключенного с ФСИН, сообщает пресс-служба областного антимонопольного органа.

Ранее в ведомство на действия компании пожаловалось ФКУ «Санаторий «Аксаково» Федеральной службы исполнения наказаний». Учреждение заключило с обществом контракт на проведение работ по капитальному ремонту номерного фонда, но общество нарушило условия исполнения контракта.

Учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями.

На заседании комиссии УФАС фирма не представила документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок. По итогам расследования, антимонопольный орган внес сведения в отношении «Монтажсервисплюс» в реестр недобросовестных поставщиков.