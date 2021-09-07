РИАМО - 7 сен. Совместный законопроект Мособлдумы и Мосгордумы о внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях для усиления ответственности за незаконный сброс мусора внесли в Госдуму. Об этом сообщил председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

«Напомню, ключевая новелла – использование фото- и видеофиксации. Это поможет инспекторам экологического надзора осуществлять эффективный контроль одновременно за множеством территорий. Отмечу также, что для нарушений, зафиксированных с помощью камер, предусмотрен упрощенный порядок привлечения к ответственности», – написал Шапошников в Facebook.

По его словам, если камера зафиксирует, что владелец легкового авто выбрасывает мусор в неположенном месте, его оштрафуют на 10 тыс. рублей, владельцу грузовой машины в том же случае грозит штраф в 100 тыс. рублей. За повторное нарушение грозят штрафы в 20 тыс. и 150 тыс. рублей соответственно.

В рамках законопроекта также предлагается увеличить штрафы за причиненный ущерб окружающей среде.

В настоящее время КоАП РФ предусматривает штрафы за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды для граждан в размере 1-2 тыс. рублей (за повторное нарушение – 2-3 тыс. рублей). За сброс отходов из транспорта штрафы не предусмотрены вовсе.