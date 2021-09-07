РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 сен. За прошедший 2020-2021 учебный год 165 учащихся городского округа Люберцы стали призерами и победителями регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Одним из показателей деятельности учреждений является наличие победителей, призеров во Всероссийской олимпиаде школьников. В последние годы участие в олимпиадах становится все более популярным среди обучающихся Люберец. В 2020-2021 году в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников участвовали 398 человек, из них 165 - победители и призеры. По сравнению с позапрошлым учебным годом количество победителей и призеров увеличилось на 87 человек», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что наибольшее количество победителей и призеров регионального этапа олимпиады - в гимназии №16 «Интерес» (36 человек), гимназии №44 (15 человек), гимназии №41 (14 человек), гимназии №24 (12 человек) и в лицее №12 (9 человек).

«В 2020-2021 учебном году из 11 приглашенных на заключительный этап с хорошими результатами вернулись 8 наших ребят: 1 победитель - технология Максим Бормашов, 10 класс гимназии №16 «Интерес» и 7 призеров. Двое учащихся гимназии №18 и лицея №42 стали победителями Всероссийского конкурса «Большая Перемена» и получили достойное денежное вознаграждение», - уточнил Ружицкий.

Гимназия №18 вошла в топ-20 лучших школ России и получила 2 млн рублей на обновление материально-технической базы.

По словам Ружицкого, завершился региональный этап научно-технологических проектов «Большие вызовы». Победителем стал ученик 9 класса гимназии №41 Сергей Мусиенко с проектом «Агробеспилотник ISD». Призер – ученик 9 класса школы №47 Александр Ямаев с проектом «Автономные логистические системы».