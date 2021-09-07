РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 сен. В фельдшерско-акушерский пункт поселка Светлые горы подмосковного Красногорска поступил мобильный аппарат ЭКГ, сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

Медтехника уже введена в работу и применяется для проведения исследований пациентам.

«Кардиограф незаменим при диагностике и лечении заболеваний сердца. В комплект входят электроды для проведения электрокардиографии как взрослым, так и детям», - сказала заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической службе Красногорской горбольницы №1 Наталия Литвинова.

Также система оснащена беспроводным доступом в интернет. Если при проведении ЭКГ обнаружилась патология сердечной мышцы, фельдшер записывает пациента на прием к кардиологу, а результаты исследования загружаются в единую систему. При визите к врачу пациенту не нужно будет носить с собой распечатку электрокардиографии.

«Преимущество данного аппарата в его мобильности. Теперь можно проводить исследования пациентам на дому, а это значит, что медицинская помощь станет более доступной для наших жителей», - пояснил заведующий фельдшерско-акушерским пунктом Светлые горы Олег Алешков.

Новый кардиограф будет применяться и при профилактических осмотрах, и при диспансеризации пациентов в ФАПе.