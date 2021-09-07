РИАМО - 7 сен. С начала сезона пассажиры подмосковных автобусов «Мострансавто» совершили более 428 тыс. поездок по маршрутам к дачным и садовым товариществам, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Сезонные маршруты востребованы у жителей Подмосковья и Москвы. По сравнению с прошлым годом число поездок увеличилось в 2,5 раза», - сказала первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Анна Кротова.

Она отметила, что свыше 72% пассажиров оплачивают проезд социальными картами Московской области и Москвы, по ним совершено более 310 тыс. операций. Второе по популярности средство оплаты – бесконтактные банковские карты, по ним совершено больше 65 тыс. транзакций.

Наиболее востребованными маршрутами «Мострансавто» с начала сезона стали: №10 автостанция – Юбилейное в городе Рошаль, на нем совершили более 66 тыс. поездок; №34 Дмитров - Липино - канал им. Москвы — свыше 46,5 тыс. поездок; №30 Электрогорск – Алексеево — более 33,3 тыс. поездок.

Более чем на 40 маршрутах действуют льготы по столичным и подмосковным социальным картам. Обслуживание сезонных маршрутов завершится в октябре и ноябре в зависимости от конкретного маршрута.