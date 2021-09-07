РИАМО - 7 сен. В Ступине прошел хоккейный матч между командой штаба общественной поддержки «Единой России» и «Звездой России». Накануне матча его участники провели круглый стол, организованный подмосковным штабом общественной поддержки «Единой России».

На заседании участники обсудили предложения в народную программу партии «Единая Россия» по развитию в Московской области физкультуры и спорта.

«Важно было услышать мнения общественников, профессионально занимающихся темой физкультуры и спорта. Очень приятно, что члены Общероссийской общественной организации «Звезда России» откликнулись на наше предложение и приняли участие в работе круглого стола», - рассказал организатор матча, член штаба общественной поддержки «Единой России» Николай Ханин.

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Сразу после заседания круглого стола состоялся товарищеский хоккейный матч между командами штаба общественной поддержки «Единой России» и командой членов общественной организации «Звезда России».

Матч состоялся на площадке Ледового дворца им. Всеволода Боброва.

«Развитие массового школьного и дворового спорта является важной частью программы «Единой России». Очевидно, что занятие физкультурой и спортом в подростковом возрасте закладывает фундамент крепкого здоровья в будущем. Кроме того, спорт несет важную роль социализации ребенка, что особенно важно сегодня, когда дети все больше и больше времени проводят в виртуальном пространстве», - рассказал председатель штаба общественной поддержки Игорь Бутман.

Перед началом игры обе команды поздравили и пожелали им удачной игры глава городского округа Ступино Сергей Мужальских и секретарь местного отделения партии «Единая Россия», председатель окружного совета депутатов Павел Челпан.

На ступинский лед вышли джазмены Игорь и Олег Бутманы, глава городского округа Чехов Григорий Артамонов, экс-хоккеист «Амура» Виталий Шулаков, Александр Коган, Николай Ханин, а также партийцы из местного отделения «Единой России».

Матч состоял из трех периодов по 20 минут, он закончился со счетом 8:8. Лучшим игроком встречи был признан Игорь Бутман.