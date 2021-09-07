РИАМО - 7 сен. В Общественной палате Российской Федерации состоялась демонстрация процедуры наблюдения за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ), которое будет организовано на осенних выборах, передает корреспондент РИАМО.

«Сейчас вы находитесь в здании Общественной палаты Российской Федерации. <...> Аналогичные, может быть, чуть поменьше, а может, и больше общественные штабы и центры открыты во всех 85 регионах Российской Федерации. Так же, как и здесь, они оборудованы специальными экранами, на которых будут выводиться данные, прежде всего, наблюдение по камерам и естественно данные электронного голосования в тех регионах, где оно предусмотрено», - сказал председатель координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

Главный архитектор ДЭГ компании «Ростелеком» Юрий Сатиров отметил, что в тренировке по проведению онлайн-голосования принимает участие более 460 тысяч человек.

«В нашей тренировке по шести субъектам без города Москвы принимают участие 466 554 участника, 623 избирательные кампании. Эти избирательные кампании будут соответствовать тем кампаниям, которые будут представлены 19 сентября 2021 года», - рассказал Сатиров.

Он отметил, что каждая избирательная кампания делится на два бюллетеня - по федеральному округу и по одномандатному.

Сатиров подчеркнул, что наблюдатели прошли специальные курсы для того, чтобы пользоваться порталом дистанционного электронного голосования. Тем не менее технология не такая сложная, как может показаться, и главное - прозрачная. Вся информация будет поступать на портал и оставаться неизменной. Всего в системе 10 операций, но основные - выдача бюллетеня и его прием. Защиту данных обеспечивает блокчейн.

С 17 по 19 сентября в России пройдут выборы в Госдуму и другие выборы разных уровней.

В электронном голосовании, помимо Москвы, в 2021 году участвуют Курская, Нижегородская, Мурманская, Ростовская и Ярославская области, а также Севастополь.