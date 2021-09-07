РИАМО - 7 сен. В попытке сэкономить семейный бюджет люди часто делают выбор в пользу более дешевых продуктов. Врач-диетолог Дарья Русакова рассказала, на что ни в коем случаев нельзя жалеть денег. В списке – мясо птицы и рыба, сообщает Nation News.

«В рационе должны быть обязательно высококачественные молочные продукты, а не продукты с заменителями белка и жира. На мясе, рыбе, птице и молочных продуктах ни в коем случае нельзя экономить. Эти продукты всегда должны быть высокого качества», — рассказала Русакова.

Сберечь средства поможет употребление сезонных овощей и фруктов. К тому же, в них значительно больше полезных веществ и витаминов, чем в других.

А вот за некоторые категории переплачивать и вовсе не стоит. В их числе кондитерские изделия, деликатесы, колбасы.

«Эти продукты не полезные и не должны присутствовать в рационе. Они могут только присутствовать по праздникам, поэтому максимально можно сэкономить на них», — объяснила диетолог.