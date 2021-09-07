РИАМО - 7 сен. В столице в рамках возведения участка Северо-Восточной хорды от Ярославского до Дмитровского шоссе планируют построить 22 км дороги и 10 искусственных сооружений, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города.

В числе искусственных сооружений будут 2 путепровода, 4 эстакады, 4 моста. Кроме того, планируется сделать 2 подземных пешеходных перехода – возле станции МЦК «Ботанический сад» и рядом с домом №16, стр. 1, в Сигнальном проезде.

В настоящее время уже введено в эксплуатацию 3,4 км дорог и одна эстакада. Она вошла в транспортную развязку на пересечении хорды и проспекта Мира.

«Продолжаются активные работы по возведению моста через реку Лихоборку, к концу осени планируется закончить работы на Сусоколовском путепроводе, который сегодня уже в высокой степени готовности», - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что сейчас ведутся работы по надвижке пролетных строений эстакады на съезде с хорды в сторону Алтуфьевского шоссе.

Гендиректор компании «Моспроект-3» Анна Меркулова отметила, что на данном участке СВХ существуют особые условия. Это привело к необходимости применять нестандартные решения. Например, построить пролетное строение внушительной длины над путями Московского центрального кольца, не останавливая движение.

«Эстакада основного хода протяженностью 2,4 км пересекает пути сразу двух направлений Московской железной дороги и проходит вдоль МЦК, а на полукилометровом отрезке это инженерное сооружение полностью накрывает третий путь МЦК», - объяснила Меркулова.

На время строительства составы перевели на спецпуть и изменили схему движения. Это позволило обеспечить безопасный режим работы и оперативно выполнить необходимый объем.

6 сентября мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение на другом участке СВХ. Транспорт запустили между Открытым и Ярославским шоссе с развязкой на проспекте Мира.

«Северо-Восточная хорда является крупнейшей городской магистралью. Она соединяет семь крупных городских магистралей и 15 улиц, проходит от Бусиновской развязки до Косинской развязки, до Некрасовки, от санкт-петербургской платной дороги до строящейся дороги на Казань», - сказал Собянин.

Остался один участок до полной готовности СВХ.