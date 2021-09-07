РИАМО - 7 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил, как идет строительство участка федеральной трассы М-5 «Урал» в обход поселков Октябрьский и Островцы. Масштабная реконструкция трассы избавит более 400 тыс. жителей Жуковского и Раменского от многокилометровых пробок. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

В рамках реконструкции трассы также возведут мост через Москву-реку. Строительство проходит в рамках президентского проекта «Безопасные качественные дороги».

«М-5 — федеральная дорога, здесь максимальное количество автомобилей в выходной день — 110-120 тыс. Мы сопровождаем этот проект, оказываем максимальную поддержку, потому что на этом направлении ждет перемен огромное количество людей. Здесь аэропорт, идет развитие, поэтому инфраструктура имеет принципиальное значение», — сказал Воробьев.

Новый участок трассы решит проблему одного из наиболее узких мест в Раменском округе. Сейчас на старом двухполосном мосту через Москву-реку образуются многокилометровые пробки. К концу года будет открыт новый четырехполосный мост, он будет находиться рядом с действующим. Сейчас здесь устанавливаются шумозащитные экраны, проводят коммуникации, обустраивают съезды.

«Участок небольшой, но насыщен инфраструктурой, очень много жилых домов, сетей, движение большое. В обычные дни интенсивность — 70-80 тыс. автомобилей в сутки, а дорога рассчитана на 40 тыс. В декабре мы открываем движение в этой части дороги М5 «Урал», а ввод всего участка дороги с 19 км по 37-й предусмотрен на 2023 год», — отметил руководитель ФКУ «Центравтомагистраль» Игорь Астахов.

В перспективе весь транзитный транспорт выведут из Октябрьского и Островцов, крупные машины больше не будут здесь создавать заторы. Появится также отдельный съезд с федеральной трассы к деревне Чулково.

Параллельно ведут реконструкцию участка трассы М-5 от МКАД к Люберцам. Трассу расширят до 10 полос. Там не будет одноуровневых пересечений и светофоров. Будут открыты 7 пешеходных переходов для удобства жителей. Работы завершат к концу года.

Благодаря этим работам порядка 740 тыс. жителей региона смогут быстрее доезжать до Люберец, Раменского, Жуковского и в Москву.