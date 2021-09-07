РИАМО - 7 сен. Врач и телеведущий Александр Мясников назвал овощ, который является «царем здорового питания». Это капуста брокколи. Она содержит массу полезных веществ, сообщает Федеральное агентство новостей.

Мясников рассказал, что не отказывает себе в мясе и мучных изделия. Например, он любит макароны и пельмени. Однако их можно употреблять в небольшом количестве. Основную же часть рациона должны составлять овощи, фрукты и зелень.

Больше всего пользы в зеленых овощах. Их цвет говорит о содержании фолиевой кислоты и антиоксидантов. Отдельно в этой группе выделяется брокколи.

При этом лучше всего употреблять в пищу брокколи сырым. При термической обработке, содержащийся в продукте сульфорафан, который обладает противоонкологическим эффектом, разрушается.