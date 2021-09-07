РИАМО - 7 сен. Гостям Всероссийского фестиваля технических достижений «Техносреда», который состоится на ВДНХ 25 и 26 сентября, расскажут о медицине будущего и беспилотных аэротакси, сообщил генеральный директор общества «Знание» Максим Древаль.

«На фестивале мы поговорим про медицину будущего, а именно поговорим с «Росатомом» про ядерную медицину. Это одно из перспективных направлений. На «Техносреде» мы про это поговорим, а также об искусственном интеллекте и про роботов», — сказал Древаль.

Он добавил, что представители крупнейших IT-компаний расскажут гостям фестиваля о голосовых роботах, роботах-курьерах и транспорте будущего — вплоть до беспилотных аэротакси.

«Мы постарались создать интересную программу. То есть это разработки вузов, НИИ, и их оказалось более 500. Это новинки со всей России и от лучших вузов, в интерактивном формате молодые ученые представят их публике», — отметила креативный продюсер фестиваля Дарья Бессуднова.

Она добавила, что гостям фестиваля покажут и расскажут о современных технических новинках. Это будет проходить в интерактивном формате, участники события смогут сами опробовать представленные разработки. Например, переодеться в костюм химической защиты от одного из НИИ.