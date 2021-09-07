РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 сен. В высшие учебные заведения страны поступили порядка 80% выпускников школ городского округа Люберцы, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Для поступления в вузы выпускники 2020-2021 учебного года сдавали ЕГЭ, они проводились с 31 мая по 2 июля 2021 года. 79% выпускников школ городского округа Люберцы по результатам Единых государственных экзаменов поступили в высшие учебные заведения, из них 19% - в престижные вузы России», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что по итогам 2020-2021 учебного года в городском округе аттестат о среднем общем образовании получил 1 331 одиннадцатиклассник, из них 175 – с отличием.