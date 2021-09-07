РИАМО - 7 сен. В столице закончили модернизацию бывшего советского кинотеатра «Янтарь», расположенного на Открытом шоссе. Объект станет многофункциональным общественным центром для жителей Преображенского района, сообщается на официальном сайте мэра города.

Общая площадь здания составляет 13,7 тыс. кв. м. Здесь откроется пятизальный кинокомплекс, торговые галереи с магазинами, а также рестораны и кафе. Уже смонтированы эскалаторы и лифты, а территория вокруг комплекса благоустроена и озеленена.

«По результатам итоговой проверки Мосгосстройнадзором выдано заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации. Многофункциональный центр готовится к вводу в эксплуатацию», — сказал председатель ведомства Игорь Войстратенко.

Он подчеркнул, что после ввода в эксплуатацию арендаторы выполнят внутреннюю отделку помещений и смонтируют нужное оборудование.