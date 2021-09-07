РИАМО - 7 сен. Кабельный коллектор и линии электропередачи протяженностью 3370 метров реконструируют на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

Градостроительно-земельная комиссия Москвы на заседании 2 сентября 2021 года одобрила проект планировки территории, предусматривающий реконструкцию кабельного коллектора и прокладку в нем линий электроснабжения, которые будут обеспечивать энергией Северо-Западный округ столицы. На территории работ также разместится диспетчерский пункт площадью около 200 квадратных метров.

Согласно проекту планировки, предстоящие работы затронут районы Южное Тушино, Покровское-Стрешнево, Строгино, Митино, а также территорию подмосковного Красногорска. Площадь проектируемой территории составляет 24 гектара.