РИАМО - 7 сен. На базе МФТИ лауреат Нобелевской премии по физике Андрей Гейм создаст научный центр, который начнет свою работу 1 октября 2021 года, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

«Для привлечения молодежи в науку является важным фактором совместная работа с уже состоявшимися звездами науки. Лауреат Нобелевской премии по физике Андрей Гейм возвращается в Россию и создаст научный центр в МФТИ. Он сам выпускник этого вуза», — сказал Фальков.

Фальков уточнил, что там Гейм создаст центр перспективных методов метафизики и нанотехнологий. Учреждение начнет функционировать с 1 октября 2021 года. Его кадровую основу составят сотрудники и аспиранты МФТИ.

«В этом центре заложена связь времен и поколений, его научным руководителем будет лауреат Нобелевской премии по физике, а исполнительным директором — кандидат физ.-мат. наук Василий Столяров», — уточнил Фальков.

Центр будет финансироваться в рамках большой программы по развитию университетов «Приоритет 2030».