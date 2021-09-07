РИАМО - 7 сен. Официальные курсы доллара и евро были повышены Центробанком РФ. Бивалютная корзина по расчетам на «завтра» оценивается в 79,3565 рубля, сообщает Федеральное агентство новостей.

Курс доллара вырос на 32,71 копейки. Итоговая стоимость за единицу валюты составила 73,1909 рубля.

Евро, в свою очередь, подрос на 31,79 копейки. Теперь показатель оценивается в 86,8922 рубля.

Игроки рынка валюты внимательно отслеживают реакцию Федеральной резервной системы на экономическую статистику. Об этом ранее заявил аналитик «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.