РИАМО - 7 сен. Сельскохозяйственные предприятия Московской области начали заготовку кукурузного силоса на корм скоту, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

«На полях Подмосковья поспела кукуруза, и сельхозпредприятия региона приступили к заготовке кукурузного силоса. На сегодня убрали 376 га кукурузы на корм. Всего планируется заготовить сочных и грубых кормов на условную голову более 30 кормовых единиц», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

В числе первых, кукурузный силос на корм скоту стали заготавливать предприятия «РусМилк» из округа Луховицы и «СПК им. Ленина» из Можайского округа, сейчас они наиболее успешны по объемам заготовки. Также в списке лидеров хозяйство «Сокольниково» из Можайского округа.

Всего в Подмосковье уже заготовили порядка 800 тыс. тонн сенажа, около 90 тыс. тонн сена и 60 тыс. тонн силоса для скота на зиму.