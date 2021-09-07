РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 сен. Городской округ Балашиха стал самым крупным муниципалитетом России, сообщил глава городского округа Сергей Юров.

18 сентября Балашиха будет отмечать свое 191-летие. Свою историю Балашиха ведет с 1830 года. Тогда вокруг небольшой текстильной фабрики развернулся поселок. К началу 20 века здесь уже открылись школа, больница, общежития для работников фабрики и железнодорожная станция.

«Согласно обновленным данным Росстата на 2021 год, в городском округе проживает 518 591 человек», - написал Юров в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что сегодня Балашиха - это крупный, активно развивающийся муниципалитет Московской области.

«На 67 квадратных километрах расположились 13 населенных пунктов. В округе открываются новые школы, поликлиники и детские сады. Реконструируются дома культуры и стадионы. Активно благоустраиваются дворы, парки и детские площадки», - подчеркнул Юров.