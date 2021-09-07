РИАМО - 7 сен. Стендап-комик Идрак Мирзализаде подал иск к МВД РФ с требованием отменить решение о пожизненном запрете на въезд в Россию, передает Федеральное агентство новостей.

Ранее МВД России признало пребывание в стране Мирзализаде пожизненно нежелательным после его оскорбительной шутки про русских и испачканный фекалиями матрас.

По документам Мирзализаде гражданин Белоруссии, но в РФ у него был вид на жительство.

Суд приговорил артиста 9 августа к 10 суткам административного ареста. После выхода из спецприемника комик покинул Россию и уехал в Турцию.