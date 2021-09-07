РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 сен. Пилотную партию пластиковых герметичных контейнеров синего цвета для сухих отходов установят в Люберцах взамен сетчатых емкостей, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

С 1 сентября региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» приступил к модернизации контейнерного парка для сбора сухих отходов. Новые стандарты емкостей определены специальным регламентом министерства ЖКХ Московской области. При производстве таких баков используются переработанные полимеры. Регоператор разместит пилотную партию контейнеров в Люберцах.

Новый технологичный бак разработан и внедряется по просьбам жителей. По рекомендациям жителей обновлена информационная табличка на контейнерах РСО. В новом варианте стали крупнее значки и надписи с видами отходов. Кроме того, добавился еще один вид принимаемого вторсырья - Тетрапак.

Информация о региональном операторе с QR-кодом, ведущим на его официальный сайт, осталась на контейнере на прежнем месте.