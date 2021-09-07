РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 7 сен. В микрорайоне Южный Домодедова начали возводить первый этаж поликлиники, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«На площадке строительства продолжается устройство монолитных конструкций первого этажа. Задействовано более 90 рабочих и 7 единиц техники. Одновременно проводится монтаж наружных инженерных сетей», - сказал глава ведомства Владимир Локтев.

Новое медучреждение относится к первому уровню амбулаторной медицинской помощи, где жители смогут получить первичную доврачебную, врачебную и первичную специализированную помощь.

В четырехэтажном здании площадью около 9,7 тыс. кв. м будет предусмотрена вся необходимая инфраструктура для комфортной работы персонала и удобства пациентов. Здесь будут принимать узкие специалисты и специалисты первичного звена, откроется дневной стационар и отделение неотложной медицинской помощи. Поликлинику оборудуют необходимым медицинским оборудованием.

Новая поликлиника сможет принимать до 400 посетителей в смену. В эксплуатацию ее планируют ввести в 2022 году.