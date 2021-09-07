РИАМО - 7 сен. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому выделяются гранты на заработные платы для работников муниципальных учреждений культуры. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

В числе грантов получателей – такие спортивно-досуговые центры, как «Сокол» и «Щукинец», центр творчества и досуга «Ростки», досуговый центр «Гагаринец» и другие. Всего на эти цели выделено 104 млн рублей.

Еще средства выделят домам культуры «Дружба», «Десна», «Солнечный», «Звездный», «Коммунарка» и «Первомайское», центру культуры и спорта «Филимонковское», дому культуры и спорта «Воскресенское», музею истории усадьбы «Александрово-Щапово».

Деньги выделили на реализацию столичной программы «Развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия». Их потратят на повышение заработной платы сотрудникам учреждений до уровня, предусмотренного майским указом президента РФ.