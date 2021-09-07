РИАМО - 7 сен. В Москве продолжается реконструкция на участке железной дороги Курская – Карачарово. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«В рамках реконструкции на участке Курская – Карачарово построят новый пассажирский вестибюль с двумя новыми и одной реконструируемой пассажирской платформой на Курском вокзале, а также два железнодорожных моста через реку Яуза с эстакадами дополнительного пути», - сказал Андрей Бочкарев.

По словам заместителя мэра, длина мостов, расположенных между остановочным пунктом Курская и остановочным пунктом Серп и Молот, составит 109,9 м. Также на участке построят путепровод через улицу Волочаевскую.

«Кроме того, продолжается реконструкция участка Курская – Каланчевская, ведутся работы по устройству подпорных стен со стороны I главного пути (со стороны Садового кольца), устройству опор эстакад под I, II и III главные пути, а также укрупнительная сборка металлоконструкций под данные эстакады. В настоящее время реконструкция участка Каланчевская – Курская выполнена на 55%», - сообщил Андрей Бочкарев.

Ранее глава Стройкомплекса заявил, что в рамках второго этапа построят три главных пути и закончат реконструкцию станции Каланчевская.

«После завершения всех работ пропускная способность участка увеличится в два раза. Кроме того, будет обеспечена возможность запуска четвертого Московского центрального диаметра», – отметил Андрей Бочкарев.

7 сентября мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел итоги выполненных работ по улучшению условий дорожного движения в районе Комсомольской площади и строительству новой железнодорожной станции для поездов МЦД-2 и МЦД-4.

Проект реконструкции участка Москва-Каланчевская - Москва-Пассажирская-Курская предусматривает увеличение пропускной способности участка в два раза - с 178 до 353 пар поездов в сутки, что позволит организовать движение поездов МЦД-4 «Киевско-Горьковский». Количество пассажирских мест будет увеличено в 2,5 раза - с 706 тыс. до 1,8 млн в сутки.