РИАМО - 7 сен. Правительство Москвы утвердило проект планировки головного участка Троицкой линии Московского метрополитена от станции «Севастопольский проспект» до станции «ЗИЛ», об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин.

На проектируемом участке Троицкой линии метро длиной 1,8 км планируется построить станцию «ЗИЛ», которая станет пересадочной на одноименную станцию МЦК, а в перспективе – на проектируемую Бирюлевскую линию. Будет сформирован новый крупный ТПУ, объединяющий 3 линии рельсового общественного транспорта: МЦК, Троицкую и Бирюлевскую линии подземки.

Головной участок Троицкой ветки трассируется под нежилыми кварталами вдоль северной границы полосы отвода Московского центрального кольца.

Продление Троицкой линии от «Севастопольского проспекта» до станции «ЗИЛ» позволит увеличить востребованность Троицкой линии за счет формирования дополнительного ТПУ.

Кроме того, будет улучшено транспортное обслуживание жителей в районах Академический, Котловка, Нагорный, Донской и восточной части Даниловского района с населением более 400 тыс. человек.

Открытие Троицкой ветки позволит сократить интенсивность движения машин по прилегающей улично-дорожной сети – это улучшит экологическую ситуацию. В перспективе может быть сформирована новая диаметральная линия метро путем продления Троицкой линии до станции «Нижегородская» и соединения ее с Некрасовской веткой.

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