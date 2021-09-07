РИАМО - 7 сен. Правительство столицы внесло изменения в порядок предоставления грантов социально ориентированным некоммерческим организациям. Так, до 1 млн рублей увеличили минимальный размер гранта для таких НКО. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин.

В Москве проводится конкурс «Москва – добрый город». Его победители получают гранты на реализацию социальных проектов. В ближайшее время объявят о сроках подачи заявок на конкурс этого года. До окончания срока подачи заявок участники конкурса смогут получить обратную связь для исправления ошибок.

Ранее минимальный размер гранта составлял 500 тыс. рублей. Теперь его увеличили до 1 млн рублей.

Всего есть 3 категории грантов: малый – до 1 млн рублей, средний – 1-5 млн рублей, большой – от 5 млн рублей. Минимальный срок регистрации в качестве юрлица снизили с 1,5 до 1 года. Кроме того, теперь для подачи заявки не нужны гарантийные письма от соисполнителей проекта. Вклад НКО в проект может быть любым: это может быть волонтерская деятельность, имущество и так далее. Ранее вклад мог быть только в виде денежных средств.

Помимо этого, сняли ограничения по средней зарплате участников проекта. Получить грант можно независимо от объема оборота денежных средств НКО.

Направления конкурса

Конкурс проводится среди проектов следующих направлений: сохранение качества жизни семей, у членов которых есть инвалидность или где есть тяжелобольные люди, нуждающиеся в долговременном уходе; помощь многодетным семьям, семьям с детьми, будущим матерям, подросткам в кризисных и трудных жизненных ситуациях.

В число направлений также входят: поддержка жителей в связи с ограничениями из-за пандемии, вызванная необходимостью помощи в трудоустройстве, психологической помощи и в других формах; социальная адаптация, реабилитация, самореализация исключенных из социума людей; создание и продвижение «базы знаний» негосударственной системы помощи; продвижение системного волонтерства в социальной сфере.

Кроме того, конкурсными направлениями являются: профилактика социально опасных заболеваний, популяризация и развитие здорового образа жизни; развитие культуры благотворительности и взаимопомощи.

За 2 года в конкурсе победили более 270 НКО. Благодаря их проектам более 20 тыс. жителей получили необходимую помощь.