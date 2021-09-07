РИАМО - 7 сен. За минувшие сутки в Подмосковье выявили 880 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, больше всего зафиксированных заболевших в Раменском городском округе (75) и Солнечногорске (71), сообщает оперштаб региона по ситуации с Covid-19.

Следующим по количеству идет Одинцовский городской округ, в котором за прошедшие сутки выявили 61 случай заболевания коронавирусом. 55 заражений зафиксировали в Мытищах, 53 – в Чехове, 50 – в Королеве, 43 – в Балашихе, 38 – в Люберцах, 37 – в Подольске, 28 – в Воскресенске, 27 – в Орехово-Зуевском округе, 22 – в Ленинском округе, по 21 случаю – в Клину, Долгопрудном и Жуковском.

В Красногорске за сутки зарегистрировали 19 случаев заражения Covid-19. 18 случаев выявили – в Домодедове, 17 – в Истре, 16 – в Реутове, 14 – в Коломне, по 12 случаев – в Наро-Фоминском округе и Серпухове, по 11 – в Богородском округе и Фрязине, по 10 – в Лобне, Зарайске и Рузском округе, 9 – в Шатуре, по 8 – в Электростали и Дмитровском округе, 6 – в Павловском Посаде.

По 5 случаев заболевания за сутки выявили в Егорьевске, Дубне, Лыткарине, Химках и Кашире. По 4 случая – в Луховицах, Ивантеевке и Щелкове, по 3 случая – в Талдомском округе, Сергиево-Посадском округе, Озерах, Бронницах, Лотошине и Лосино-Петровском. По 2 – в Электрогорске, Ступине, Краснознаменске и Котельниках, по 1 случаю заболевания – в Пушкинском округе, Можайском округе, Шаховской.

Ни одного случая заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявили в таких городских округах Подмосковья, как Черноголовка, Серебряные пруды, Рошаль, Пущино, Протвино, Молодежный, Красноармейск, Звездный городок, Дзержинский, Волоколамск, Власиха.

За все время пандемии в Московской области зафиксировали 427 474 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 7 911 человек. Выздоровели и выписались 372 190 человек.

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