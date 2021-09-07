РИАМО - 7 сен. В Московском зоопарке появился виртуальный жук-электропряд — арт-объект художника Аристарха Чернышева. Насекомое можно увидеть в дополненной реальности, сообщает пресс-служба столичного зоосада.

Этот объект – видение художника, замысловатый синтетический организм, который получает «зеленую» энергию без траты природных ресурсов.

Насекомое обитает между волками и Скалой хищных птиц и ползает прямо под ногами. Он невидим, и чтобы его разглядеть, нужен смартфон с последней версией Instagram.

Жук-электропряд появился в зоопарке в рамках проекта «Здесь и сейчас. Современное искусство на улицах города». Помимо зоосада, он проходит на Манежной и Хитровской площадях, в Коломенском, Кускове, Нескучном саду и саду «Эрмитаж», Музее Москвы и Музее космонавтики с 7 сентября по 31 октября.

Объекты на разных площадках будут открываться поэтапно. После завершения проекта скульптуры, муралы и виртуальные объекты продолжат свою жизнь на городских площадках столицы и в интернете.