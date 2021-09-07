РИАМО - 7 сен. Столичные полицейские задержали членов организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью на территории Москвы и Северо-Кавказского федерального округа. Об этом сообщается на сайте «МВД Медиа».

Участники группы проводили нелегальные банковские операции, в том числе обналичивали деньги и выводили из оборота финансы физических и юридических лиц. За свои услуги они брали комиссию около 14% от суммы обналиченных средств.

Одной из криминальных схем по получению наличности являлась реализация автомобилей на территории одной из республик Северного Кавказа.

«Участники группы приобретали автомобили, оплачивая их безналичным способом со счетов подконтрольных компаний. Затем транспортные средства по доверенности передавали для перевозки в Северо-Кавказский федеральный округ. После продажи автомобилей фигуранты получали наличные деньги», – пояснила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она добавила, что незаконный оборот денежных средств превысил 1 млрд рублей, а извлеченный доход злоумышленников составил свыше 100 млн рублей.