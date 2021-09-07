РИАМО - 7 сен. Обрушившийся ранее на США экс-ураган «Ида» во вторник образовал теплый фронт и закрыл небо над Московским регионом плотными облаками, провоцируя небольшие дожди. Однако в дальнейшем ситуация изменится, и благодаря экс-урагану в регион придет тепло, сообщается на сайте «Метеовести».

8 сентября «Ида» продолжит двигаться на восток, окажется над Кольским полуостровом и развернет ветры над центральной частью европейской России на западные румбы.

В этот день температурный фон превысит отметку в +15 градусов. 9 и 10 сентября рост температуры продолжится, а в выходные она преодолеет отметку в +20 градусов, обещая подобие бабьего лета.

Период потепления будет коротким, и каждый день ожидаются небольшие дожди. В некоторые дни прогнозируются сильные порывы ветра.

Настоящее бабье лето ожидается в центре России во второй половине сентября.

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