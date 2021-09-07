РИАМО - 7 сен. В Жуковском улицу Туполева можно будет проехать всего за 10 минут, а доехать до Новорязанского шоссе – за 15-20 минут. Реконструкцию дороги завершат к концу 2022 года, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход работ по реконструкции дороги. Они проводятся в рамках президентского проекта «Безопасные качественные дороги».
Жители обращались к губернатору с просьбой расширить проезжую часть, сделать дорогу безопаснее и удобнее. Утром и вечером пробки на улице Туполева, особенно в сторону Раменского, достигают 7-9 баллов, в них можно простоять 2 часа.
«Для нас реконструкция имеет огромное значение - город небольшой, а транспорта очень много. Дорога узкая, здесь вечные пробки. В ближайший город - Раменское - мы всегда проезжаем с большим трудом. А до Москвы и вовсе можно добираться 3 часа. Ждем значительных улучшений», - рассказала жительница Жуковского Наталья Ивлева.
Реконструкцию проводят на участке от транспортной развязки на пересечении улицы Туполева и Туполевского шоссе до моста через реку Хрипань. Строится 4-полосный тоннель под площадью Громова длиной более 700 м. Благодаря тоннелю будет обеспечен беспрепятственный проезд грузовиков из Раменского и в противоположном направлении.
Расширяется проезжая часть, там не будет светофоров. На дороге будет 5 надземных переходов, которые оборудуют в том числе для удобства инвалидов.
«В рамках строительства мы переустроили 2 дублера, перезапустили на них движение, сделали тротуары. До реконструкции здесь было 2 полосы движения, а после будет от 4 до 8», — отметил директор проекта АО «Стройтрансгаз» Петр Пономарев.
Участок на улице Туполева, на котором проводят реконструкцию, это продолжение возведенного в 2016 году подъезда к Жуковскому от трассы М-5. После окончания работ будет увеличена пропускная способность дороги, перераспределены транзитные потоки, повышена транспортная доступность Жуковского и Раменского. Это особенно актуально с учетом перспектив их дальнейшего развития.
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