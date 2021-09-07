РИАМО - 7 сен. В Жуковском улицу Туполева можно будет проехать всего за 10 минут, а доехать до Новорязанского шоссе – за 15-20 минут. Реконструкцию дороги завершат к концу 2022 года, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход работ по реконструкции дороги. Они проводятся в рамках президентского проекта «Безопасные качественные дороги».

«Важная дорога. Здесь живет полмиллиона человек, идет большое развитие Раменского, Жуковского. Хочу попросить вас ударно продолжать строительство для того, чтобы через год мы здесь встретились и открыли эту дорогу», — сказал Воробьев строителям.

Жители обращались к губернатору с просьбой расширить проезжую часть, сделать дорогу безопаснее и удобнее. Утром и вечером пробки на улице Туполева, особенно в сторону Раменского, достигают 7-9 баллов, в них можно простоять 2 часа.

«Для нас реконструкция имеет огромное значение - город небольшой, а транспорта очень много. Дорога узкая, здесь вечные пробки. В ближайший город - Раменское - мы всегда проезжаем с большим трудом. А до Москвы и вовсе можно добираться 3 часа. Ждем значительных улучшений», - рассказала жительница Жуковского Наталья Ивлева.

Реконструкцию проводят на участке от транспортной развязки на пересечении улицы Туполева и Туполевского шоссе до моста через реку Хрипань. Строится 4-полосный тоннель под площадью Громова длиной более 700 м. Благодаря тоннелю будет обеспечен беспрепятственный проезд грузовиков из Раменского и в противоположном направлении.

Расширяется проезжая часть, там не будет светофоров. На дороге будет 5 надземных переходов, которые оборудуют в том числе для удобства инвалидов.

«В рамках строительства мы переустроили 2 дублера, перезапустили на них движение, сделали тротуары. До реконструкции здесь было 2 полосы движения, а после будет от 4 до 8», — отметил директор проекта АО «Стройтрансгаз» Петр Пономарев.

Участок на улице Туполева, на котором проводят реконструкцию, это продолжение возведенного в 2016 году подъезда к Жуковскому от трассы М-5. После окончания работ будет увеличена пропускная способность дороги, перераспределены транзитные потоки, повышена транспортная доступность Жуковского и Раменского. Это особенно актуально с учетом перспектив их дальнейшего развития.