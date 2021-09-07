РИАМО - 7 сен. Наиболее популярными турами на Новый год будут горнолыжные курорты, туда уже открыто раннее бронирование, сообщила исполнительный директор ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По ее словам, пик бронирования на новогодние праздники ожидается в начале ноября.

«Уже открыты программы раннего бронирования на зиму. В первую очередь это касается горнолыжных туров. Объем бронирования по этим акциям, а туры на зиму можно купить со скидкой от 20 до 35%, не велик при полном понимании, что отдых будет дороже, чем в прошлом году», - сказала Ломидзе.

Она отметила, что при этом многие туристы бронируют отдых за 3-4 недели.

«Спрос на Новый год пока не оформился вообще. Будет понятно, что продано и по какой цене, ближе к концу ноября. Уже очевидно, что хитом продаж будет горнолыжное направление, в первую очередь в России», - пояснила Ломидзе.

По ее словам, наиболее популярными станут Красная поляна, Шерегеш, Хибины. Туристы ждут открытия чартеров в Египет.

«Самой дешевой остается из зарубежных (курортов – ред.) Турция. Внутри России диапазон цен очень большой — от 20 тысяч рублей в Санкт-Петербурге, 30 тысяч рублей в Суздали за четыре дня, 35 тысяч рублей в Красной поляне за 5 дней. Это сейчас. Это самые дешевые. У высоких цен предела нет», - заключила Ломидзе.

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