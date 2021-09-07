РИАМО - 7 сен. Сельские хозяйства Московской области с начала 2021 года произвели более 400 тыс. тонн молока, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

С начала 2021 года валовое производство молока на предприятиях Подмосковья достигло 417 тыс. тонн. Прирост по сравнению с прошлым годом составил 2,6%.

«Общий рост поголовья с начала года в регионе составляет 86,8 тыс. голов, увеличение на 1159 голов или на 3,2% к прошлому году», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Он отметил, что валовое производство молока определяется числом коров и их продуктивностью. Сейчас среднесуточная молочная продуктивность дойного стада около 22 килограммов молока на одну корову.