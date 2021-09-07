РИАМО - 7 сен. Медицинский офис «Инвитро» появился в столичном аэропорту Домодедово, люди смогут сделать там ПЦР-тест на коронавирус, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Эта услуга по-прежнему пользуется популярностью у пассажиров. С апреля прошлого года по сентябрь 2021-го в аэропорту сделали около 470 тыс. тестов, при этом пятая часть из них приходится на последние 2 месяца лета. Новый пункт расположен в зале прилета международных рейсов и работает в круглосуточном режиме. Формат результатов исследований соответствует государственным стандартам.

В офисе также можно распечатать результаты на русском и английском языках, даже если ПЦР-тест был сдан в другой лаборатории «Инвитро». Всего в Домодедове работают 6 пунктов тестирования на коронавирус.

Кроме того, там можно приобрести сертификаты международного образца о вакцинации от Covid-19 на русском, английском, немецком и французском языках, а также паспорт вакцинации – документ о прививке от коронавируса по стандартам Всемирной организации здравоохранения.

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