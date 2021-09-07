РИАМО - 7 сен. Почти 2,8 тыс. автоматизированных рабочих мест поставили в медорганизации Подмосковья, речь идет о компьютерах для медспециалистов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Новая техника приобретена по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Здравоохранение».

«Мы продолжаем проводить информатизацию системы здравоохранения региона. Поставка новых компьютеров позволит обеспечить медицинским специалистам постоянный доступ к информации о пациентах, сделать работу более удобной, избавит врачей от бумажной работы, что позволит больше времени уделять осмотру пациента», - сказала заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Новые компьютеры поступили в Реутовскую, Ступинскую, Химкинскую, Сергиево-Посадскую и другие больницы.