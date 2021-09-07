РИАМО - 7 сен. Объемы въездного туризма в России сократились на 50-70% по сравнению с допандемийным 2019 годом, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«С въездным туризмом все пока грустно. Уже есть заказы, небольшой ручеек иностранных туристов. Но (произошло - ред.) падение больше чем на 50-70% по сравнению с 2019 годом, пока говорить о его восстановлении не приходится», - сказала Ломидзе.

Она отметила, что Россия на данный момент открыта для путешественников из 40 стран.

«По предварительным прогнозам, восстановление (объемов въездного туризма - ред.) начнется во второй половине 2022 года, если с пандемией будет происходить то же, что и сейчас», - заключила Ломидзе.

Ранее она сообщила, что поток российских туристов в Грецию сократился в 10 раз по сравнению с допандемийными показателями. Эта страна всегда входила в пятерку самых востребованных среди отечественных путешественников, однако в этом году отдых в Греции очень дорогой.

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