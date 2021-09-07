РИАМО - 7 сен. Следователи организовали проверку по факту травмирования женщины в неисправном лифте в многоэтажном доме в подмосковном Красногорске, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

В правоохранительные органы поступило сообщение о травмировании пассажирки в результате резкой остановки лифта в одном из домов ЖК в Красногорске.

СК установит причины и обстоятельства ЧП. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором девушка рассказала о полученных травмах в грузовом лифте в доме ЖК «Арт» на Авангардной улице Красногорска. По ее словам, лифт без причины резко рванул вверх. Пассажирка после падения разбила голову.

Соответствующую проверку также проводит областная прокуратура.